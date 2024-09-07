Исследование: викинги Норвегии и Дании сильно отличались своим отношением к насилию

Уровень насилия в эпоху викингов в Норвегии и Дании долгое время считался сопоставимым. Международная группа ученых пришла к другому выводу: в Норвегии уровень личного насилия был гораздо выше.

Работа опубликована в журнале Journal of Anthropological Archaeology.

Исследователи проанализировали останки скелетов из Норвегии и Дании. При анализе захоронений норвежских викингов ученые обнаружили, что 33% скелетов имеют зажившие травмы, а 37% – признаки смертельных травм. Это показывает, что жестокие столкновения, в том числе с летальным исходом, в Норвегии были широко распространены.

В Норвегии в захоронениях рядом со скелетами часто находят оружие, особенно мечи. Исследование выявило более 3000 мечей из позднего железного века и периодов викингов в Норвегии, и всего несколько десятков в Дании. Эти результаты свидетельствуют о том, что оружие играло значительную роль в идентичности и социальном статусе норвежских викингов.

В Дании исследование показывает другую картину. Датское общество было более централизованным, с более четкой социальной иерархией и сильной центральной властью. Здесь насилие было контролируемым. Оно чаще всего связанно с официальными казнями, а не с актами личной агрессии.

Например, останки скелетов в Дании показали меньше признаков травм, связанных с оружием, но включали свидетельства казней, таких как обезглавливание: около 6% датчан-викингов умерли насильственной смертью и почти все от казней.

В Дании гораздо более редки захоронения с оружием. Социальный порядок поддерживался с помощью политического контроля, что нашло отражение в строительстве крупных земляных валов и укреплений. Эти монументальные сооружения, особенно во время правления короля Харальда Синезубого в X веке, демонстрирует наличие в обществе сильной центральной власти.

Исследование показывает, что более жесткая социальная структура Дании делала личное насилие достаточно редким явлением, но насилие систематически применялось самой властью. В децентрализованном общество Норвегии, где не было сильной центральной власти, было больше насилия между равными.

Результаты работы подтверждают более широкую теорию о том, что более сильная власть и социальные иерархии могут снизить общий уровень насилия в обществе за счет централизации применения силы под официальным контролем. Похожие закономерности наблюдались и в других частях света, например, в Северной Америке, где в менее централизованных обществах уровень личного насилия был выше, чем в обществах с жесткой иерархией.