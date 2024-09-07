В ходе раскопок на севере Египта найден меч с картушем фараона Рамзеса II

Египетская археологическая миссия под руководством доктора Ахмада Саида Эль-Харадли из Высшего совета по древностям в Телль-эль-Абкайне в районе Хош-Исса в провинции Эль-Бухейра, в Западной дельте Нила на севере Египта обнаружила постройки из глинобитного кирпича, включая казармы для солдат и склады для оружия, еды и провизии эпохи Нового царства.

Помимо казарм, были обнаружены многочисленные артефакты и личные вещи, принадлежавшие солдатам, отмечается в публикации министерства туризма и древностей Египта.

Миссия обнаружила длинный бронзовый меч, украшенный картушем (именной табличкой) фараона Рамзеса II. Рамзес II был одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. Считается, что он правил более 60 лет (XIII век до н.э.), за это время Египет добился серьезных военных успехов и крупных территориальных завоеваний.

Несколько других артефактов дают представление о повседневной жизни, религиозных верованиях и военной деятельности обитателей форта. К ним относятся оружие, используемое в бою, орудия для ловли и охоты, личные украшения и предметы гигиены, такие как емкости для сурьмы из слоновой кости, бусины из сердолика и фаянса, скарабеи и защитные амулеты.

Одно из самых примечательных открытий – захоронение коровы, символизирующей силу, изобилие и процветание, поскольку коровы почитались как небесные божества. Кроме того, были найдены два известняковых блока, один из которых был исписан иероглифами, подробно описывающими титулы царя Рамзеса II, а другой принадлежал чиновнику по имени "Бей". Другие находки включают фаянсового скарабея с гравировкой "Амон – Владыка неба", увенчанного цветком лотоса, еще одного скарабея с изображением бога Птаха, половину бронзового кольца с надписью "Амон Хорахти" и два ожерелья из фаянса и сердолика в форме цветков граната.

Доктор Мухаммад Исмаил Халид, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, подчеркнул значимость этого открытия, поскольку оно подтверждает историческую и археологическую важность Телль-эль-Абкайна. Этот форт служил одним из ключевых военных форпостов древнеегипетской армии вдоль западной военной дороги, защищая северо-западные границы Египта от вторжений ливийских племен и морских атак.

Доктор Айман Ашмауи, глава сектора египетских древностей в Верховном совете по древностям, объяснил, что предварительные исследования обнаруженных артефактов предполагают, что некоторые из архитектурных блоков использовались в качестве кладовых для ежедневного обеспечения солдат провизией. Внутри этих кладовых были найдены большие зернохранилища, а также керамические сосуды для хранения, в которых находились остатки костей рыб, костей животных и фрагменты битой керамики. На месте также были обнаружены цилиндрические керамические печи, используемые для приготовления пищи.