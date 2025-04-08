Российский корабль с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-27", стартовавший сегодня с Байконура, пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает "Роскосмос".

Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут.

В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

Планируется, что продолжительность полёта экипажа на станции составит 245 суток. Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.