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Наука и Хайтек

Российский корабль с международным экипажем пристыковался к МКС

США
Россия
Космос
время публикации: 08 апреля 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 12:05
Российский корабль с международным экипажем пристыковался к МКС
Roscosmos State Space Corporation via AP

Пилотируемый корабль "Союз МС-27", стартовавший сегодня с Байконура, пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает "Роскосмос".

Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут.

В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

Планируется, что продолжительность полёта экипажа на станции составит 245 суток. Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.

Наука и Хайтек
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С Байконура стартовала ракета с международным экипажем