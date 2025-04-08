С Байконура стартовала ракета с международным экипажем

Во вторник, 8 апреля, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" и тремя членами экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает ТАСС.

В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.