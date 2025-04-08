x
08 апреля 2025
|
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2025
|
08 апреля 2025
|
последняя новость: 08:56
08 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

С Байконура стартовала ракета с международным экипажем

США
Россия
Космос
время публикации: 08 апреля 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 09:02
С Байконура стартовала ракета с международным экипажем
Roscosmos Space Agency Press Service photo via AP

Во вторник, 8 апреля, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" и тремя членами экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает ТАСС.

В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

Во время миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре выполнят два выхода в открытый космос.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 марта 2025

NASA не выплатило сверхурочные астронавтам, задержавшимся на МКС на 9 месяцев вместо 8 дней
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 марта 2025

Астронавты, "застрявшие" на девять месяцев в космосе, вернулись на Землю