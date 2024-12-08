Кто помог древним жителям Северной Америки пережить ледниковый период

Команда археологов из Университета Вайоминга (США) провела анализ одной из древнейших стоянок в Северной Америке и выяснила, как древним жителям Америки удалось выжить во время ледникового периода 13000 лет назад.

Археологи ведут раскопки на стоянке Ла Прель в округе Конверс, Вайоминг. Люди здесь жили 13000 лет назад. Эта стоянка одна из древнейших в Северной Америке. Континент начал заселяться из Сибири через пересохший Берингов пролив около 15 тысяч лет назад. В то время, когда на стоянке Ла Прель поселились люди, температура была ниже сегодняшней на 5-7 градусов. Учитывая, что сегодня средняя минимальная температура января около -11 градусов, ясно, что пережить такую зиму можно только имея плотную и теплую одежду.

Чтобы такую одежду сшить, нужны прочные и тонкие иглы с ушком (до этого изобретения использовались шила, которыми прокалывали материал, а потом его связывали). Игла с ушком позволяет сделать швы плотными, одежду многослойной и точно подогнанной по фигуре. Такие иглы были изобретены около 30-40 тысяч лет назад в Сибири и северном Китае. Они и помогли людям заселить сначала северную Сибирь, а потом и Америку.

Но иглы – мелкие и находят их редко. Археологи из Университета Вайоминга обнаружили 32 фрагмента иголок из костей животных. Впервые ученые смогли определить, из чего древние люди делали иглы. Ученым помогла информация о белках, содержащихся в костном коллагене. Результаты оказались не такими, как они ожидали.

"Мы предполагали, что они будут сделаны из кости бизона или мамонта, которые чаще всего находят на Высоких равнинах и в Скалистых горах Северной Америки, но это не так", – говорит археолог Спенсер Пелтон, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE.

Оказалось, что иглы сделаны из костей диких псовых и кошачьих – мелких хищников, таких как лисицы, рыси, реже горные львы, ныне вымерший американский гепард, делали иглы и из костей зайцев.

Чтобы охотиться на таких животных, люди, наверняка, использовали ловушки, считают археологи. Для иголок использовались кости конечностей. Их затачивали и просверливали ушко. Мех животных шел на красивую оторочку. Из костей делали бусины, которыми украшали одежду. К сожалению, одежда не сохранилась, и что было в моде в Вайоминге 13 тысяч лет назад, археологи установить не смогли. Они предполагают, что наиболее близкий вид одежды, сохранившийся с тех времен – это эскимосская парка.