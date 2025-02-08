Прослушивание классической музыки в утробе матери стимулирует развитие будущего ребенка

Ученые обнаружили, что классическая музыка может успокаивать сердечный ритм у детей в материнской утробе. Это может способствовать их развитию в будущем.

Группа исследователей из Мексики провела ряд экспериментов, чтобы изучить влияние классической музыки на сердечный ритм плода. Команда ученых пригласила 36 беременных женщин и проиграла их будущим детям несколько классических музыкальных произведений. Были выбраны "Лебедь" французского композитора Камиля Сен-Санса и "Arpa de Oro" мексиканского композитора Абундио Мартинеса.

Используя внешние датчики для измерения сердечного ритма, исследовательская группа смогла отследить реакцию плодов на обе композиции. С помощью нелинейного рекуррентного количественного анализа ученые смогли зафиксировать изменения в вариабельности сердечного ритма как во время, так и после прослушивания музыки. Результаты показали, что музыка способствует более стабильным и предсказуемым изменениям в сердечном ритме плода. Ученые также предположили, что этот краткосрочный эффект может ускорить развитие автономной нервной системы плода.

Кроме того, помимо общего воздействия музыки, исследователи сравнили влияние двух разных классических произведений. Несмотря на то, что оба произведения оказались эффективными, мелодия мексиканской гитары оказала более заметное воздействие.