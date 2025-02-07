В тканях мозга человека выявлено тревожащее содержание микропластика

Анализ тканей, полученных от умерших в период с 1997 по 2024 год, показал, что микропластик и нанопластик накапливаются в мозге в большей степени, чем в печени и почках.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, анализировались ткани мозга, печени и почек 28 человек, умерших в 2016 году, и 24 – в 2024 году. Результаты показали, что концентрация частиц микропластика, размеры которых варьируются от 1 до 1000 нанометров, накапливаются в человеческом мозге в высоких концентрациях. Ученые также обнаружили, что в образцах мозга и печени 2024 года уровень микропластика был выше, чем в образцах 2016 года.

Самым распространенным видом пластика был полиэтилен, который используется в пакетах и упаковках для продуктов и напитков. Он составлял в среднем 75% от общего объема обнаруженного пластика. В основном в мозге были обнаружены наноразмерные частицы пластика в виде осколков и хлопьев. Уровень частиц в органах не зависел от возраста, причины смерти, пола или этнической принадлежности умерших. Однако исследователи обнаружили, что более высокий уровень пластика в тканях мозга наблюдался у людей, у которых была диагностирована деменция.

Хотя исследование не доказывает прямую связь между пластиковыми частицами и деменцией, оно вызывает вопросы о возможных последствиях воздействия пластика на здоровье. Ученые знают, что пластик присутствует в наших организмах, но пока неясно, каким образом он влияет на наше самочувствие. Исследователи также утверждают, что более высокая концентрация частиц пластика именно в мозге не стала для них неожиданностью. Вдыхание через нос в обонятельную луковицу – часть мозга, которая отвечает за восприятие запахов – предоставляет микропластикам более прямой путь в мозг, чем в другие органы.