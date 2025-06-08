Запущен проект по разоблачению плохих медицинских исследований

"Центр научной честности" запустил новый проект под названием "Медицинские доказательства" – двухлетнюю инициативу, цель которой – выявить опубликованные медицинские исследования, оказывающие вредное влияние на рекомендации здравоохранения, и донести эту информацию до широкой общественности.

На реализацию проекта выделен грант в размере 900 000 долларов от организации Open Philanthropy. Основная команда из пяти исследователей будет применять методы судебной метанауки для анализа научных публикаций и делиться своими выводами через Retraction Watch – один из ведущих ресурсов, отслеживающих нарушения в научной сфере. По информации научного журнала Nature, недобросовестные или сфальсифицированные работы вызывают особую обеспокоенность, поскольку искажают результаты метаанализов – обзоров, которые объединяют данные из нескольких исследований для получения более надежных статистических выводов. Даже одно-два фиктивных исследования, попав в такой анализ, могут повлиять на формирование здравоохранительной политики.

Команда выбрала удачный момент для запуска проекта. Научные публикации, созданные с помощью ИИ, наводнили академическое цифровое пространство – они встречаются повсюду: от материалов конференций до статей в рецензируемых журналах. Согласно исследованию, опубликованному в Misinformation Review Гарвардской школы Кеннеди, две трети выборки статей, найденных через Google Scholar, содержали признаки текста, созданного с помощью GPT – включая публикации в ведущих научных изданиях. Примерно 14,5% этих поддельных работ касались темы здравоохранения.

Это вызывает особую тревогу, поскольку Google Scholar не отличает научно рецензируемые статьи от препринтов, студенческих работ и других материалов с менее строгими требованиями. И как только такие сомнительные исследования попадают в метаанализы или начинают цитироваться врачами, последствия становятся крайне сложно устранить.