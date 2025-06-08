Здоровая диета полезна, даже если она не приводит к потере веса

Ученые Университета Бен-Гуриона показали, что здоровая диета улучшает метаболизм и снижает долгосрочный риск заболеваний.

Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Исследователи проанализировали изменения веса и состояние здоровья среди 761 человека с абдоминальным ожирением в Израиле. Это тип ожирения, при котором жир накапливается в основном в области живота. Причем, несмотря на накопление жира, индекс массы тела может быть нормальным.

Испытуемые приняли участие в трех клинических испытаниях питания на рабочем месте с высокими показателями соблюдения диеты и всесторонним метаболическим контролем.

Участники были случайным образом распределены по группам для соблюдения различных типов здоровой диеты, включая низкожировую, низкоуглеводную, средиземноморскую и зеленую средиземноморскую диету. Участники придерживались диеты 18-24 месяцев.

Во всех клинических испытаниях и всех диетах 36% участников достигли клинически значимой потери веса (более 5% от первоначальной массы тела), 36% достигли умеренной потери веса (менее 5% от первоначальной массы тела) и 28% не потеряли вес или даже его немного набрали.

Для ученых не было неожиданностью, что потеря веса связана с различными улучшениями здоровья. Но и у тех участников исследования, кто не потерял в весе, были зарегистрированы улучшения ряда биомаркеров здоровья: более высокий уровень полезного холестерина, более низкий уровень лептина (гормона, который сигнализирует о голоде и толкает к обильной диете), снизилось количество висцерального жира (он находится глубоко внутри брюшной полости и обволакивает органы). Все это положительно влияет на здоровье.

"Нас приучили считать потерю веса способом улучшить здоровье, и люди, которым не удается похудеть, часто считают себя неудачниками, – говорит ведущий автор работы Анат Ясколка-Меир. – Наши результаты переосмысливают определение клинического успеха. Люди, которые не теряют вес, могут улучшить свой метаболизм и снизить долгосрочный риск заболеваний. Это послание надежды, а не неудачи".