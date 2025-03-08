Новое устройство позволит попробовать торт в виртуальной реальности

Ученые создали устройство, которое воссоздает вкусы пищи и напитков, что дает возможность делиться ими удаленно – причем почти в режиме реального времени.

Американские ученые разработали устройство "e-Taste", которое использует комбинацию датчиков и беспроводных химических дозаторов для облегчения дистанционного восприятия вкуса. Датчики настроены на обнаружение молекул, таких как глюкоза и глутамат, которые соответствуют основным вкусам: сладкому, кислому, соленому и горькому. После того как молекулы захвачены, информация преобразуется в электрический сигнал и передается через беспроводное соединение на удаленное устройство для воспроизведения.

В одном из тестов устройства 10 добровольцев пробовали жидкости с разной степенью кислотности, созданные системой. Результаты показали, что участники смогли правильно определить кислотность с точностью 70%. В другом тесте шестерым добровольцам предложили различные смеси жидкостей с ароматическими химическими веществами, которые имитировали пять известных продуктов – лимонад, торт, жареное яйцо, кофе и рыбный суп. Затем их попросили попробовать жидкость, сгенерированную системой, и выбрать, какие продукты, по их мнению, она напоминает. В результате они справились с задачей с точностью около 87%.

Исследователи утверждают, что новое устройство может быть использовано для улучшения виртуальных и дополненных реальностей, повышая уровень погружения. Оно также может найти применение в биомедицинских исследованиях или для создания виртуальных кулинарных экспериментов. Среди возможных сфер использования устройства также могут быть игры, покупки в интернете, дистанционное образование, управление весом, сенсорные испытания, физическая реабилитация и многое другое.