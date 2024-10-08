Рост продолжительности жизни резко замедлился за последние 30 лет

Группа ученых под руководством Университета Иллинойса (Чикаго) показала, что средний рост продолжительности жизни человека резко замедлился за последние 30 лет. Ученые считают, что время быстрого роста прошло, и пора менять приоритеты.

Но после почти двукратного увеличения продолжительности жизни в течение XX века, темпы роста значительно замедлились в последние три десятилетия. К такому выводу пришло новое исследование, проведенное под руководством Университета Иллинойса в Чикаго. Как показал анализ, несмотря на важные прорывы в медицине и здравоохранении, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в самых долгоживущих популяциях мира с 1990 года увеличилась в среднем лишь на 6,5 лет.

Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Такие темпы не соответствуют ожиданиям многих ученых, считавших, что продолжительность жизни в XXI веке будет расти ускоренными темпами и большинство людей, родившихся сегодня, будут жить до 100 лет.

По словам ведущего автора работы С. Джея Ольшанского наибольший прирост продолжительности жизни уже произошел благодаря успешным усилиям по борьбе с болезнями. Основным препятствием для дальнейшего продления жизни остаются разрушительные последствия старения. Ученый говорит: "Большинство людей, живущих сегодня в преклонном возрасте, живут во времени, которое было создано медициной. Но эти медицинские "пластыри" дают все меньшее увеличение жизни, а это означает, что период быстрого увеличения продолжительности жизни уже закончился".

Ольшанский говорит, что еще большее увеличение продолжительности жизни за счет снижения заболеваемости может оказаться вредным: "Теперь мы должны сместить акцент с усилий, направленных увеличение продолжительности жизни, на увеличение продолжительности здоровой жизни", – говорит ученый. Это совсем другой подход: мы сосредотачиваемся не на количестве лет, в течение которых человек жив, а на количестве лет, в течение которых он здоров.

"Наш результат опровергает общепринятое мнение о том, что естественный запас долголетия для нашего вида находится где-то впереди, и естественная продолжительность жизни превышает нашу сегодняшнюю, – говорит Ольшанский. – Напротив, она находится позади нас – где-то в диапазоне от 30 до 60 лет".

По словам Ольшанского, хотя в этом столетии все больше людей будут доживать до 100 лет и более, эти случаи останутся исключениями, которые не приведут к значительному увеличению средней продолжительности жизни, но у медицины и у всего человечества есть все возможности продлить здоровое долголетие.