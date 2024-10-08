Исследование: как студенты вузов в США относятся к проявлениям антисемитизма и к политике Израиля

Коэн-центр современных еврейских исследований Университета Брандайса (Массачусетс) проанализировал проявления антисемитизма и антиизраильские высказывания студентов 60 американских университетских кампусов за последний год.

Весь год, прошедший после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, в американских студенческих городках не утихали жесткие дебаты о войне, об антисемитизме и Израиле.

Но социологи Коэн-центра обращают внимание на то, что общее представление о сложившийся ситуации довольно сильно искажено. Оно во многом основано на небольшом количестве самых громких и агрессивных заявлений и постов в соцсетях и не учитывает точку зрения большинства студентов, как евреев, так и неевреев.

В течение года команда в Коэн-центре опросила тысячи студентов-евреев и более 4000 студентов-неевреев в 60 кампусах об их отношении к антисемитизму и Израилю.

В отчете за декабрь 2023 года социологи показали, что большинство студентов-евреев почувствовали, что в их кампусе складывается враждебная атмосфера по отношению к евреям, но лишь немногие студенты-евреи сталкивались с прямыми угрозами их безопасности. В отчете за апрель 2024 года социологи показали, что более 90% еврейских студентов считают отрицание права Израиля на существование – антисемитизмом, но лишь немногие считают, что критика прав человека в Израиле является антисемитизмом.

В отчете за август 2024 года социологи привели результаты опросов студентов-неевреев. Ученые пишут, что две трети студентов-неевреев из 60 обследованных кампусов не проявляют агрессии против евреев и Израиля. Но ученые обнаружили две другие группы студентов, чьи взгляды с большей вероятностью могут способствовать росту антисемитизма

Эти две группы сильно отличаются. Около 15% студентов-неевреев выражают крайнюю враждебность по отношению к государству Израиль. Они отрицают его право на существование и отказываются поддерживать какие-либо отношения с теми, кто думает иначе. Даже если эти студенты не проявляют явной враждебности к евреям, их неприятие Израиля настолько сильно, что оно отравляет общение со студентами-евреями, поскольку практически все студенты-евреи считают такое отношение к Израилю проявлением антисемитизма.

Другая группа, составляющая около 15% студентов-неевреев, готова поддержать явно антиеврейские убеждения, например, такие как "евреи захватили слишком много власти в Америке". Они редко руководствуются политическими мотивами, но одобряют антиизраильскую риторику, например, утверждение, что "сторонники Израиля контролируют СМИ", что перекликается с традиционными теориями заговора.

Социологи пишут: "Война на Ближнем Востоке идет уже второй год, но проблемы, вызвавшие конфликтные ситуации в кампусах вряд ли закончатся. Университетам еще предстоит найти способ поддержать еврейских студентов, соблюдая при этом принципы свободы слова, а преподавателям необходимо подумать о том, как говорить на спорные темы".