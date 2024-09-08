Эмоции родителей могут помешать детям при выполнении домашних заданий

Исследование Еврейского университета в Иерусалиме показало, как влияет на ребенка участие родителей в выполнении домашних заданий.

Родители могут оказать большую поддержку детям при выполнении домашних заданий. Родители помогают ребенку стать более независимым и мотивированным к обучению. Но, если родители испытывают трудности с управлением собственными эмоциями, их участие в выполнении домашних заданий может иметь обратный эффект.

Исследование психологов из Еврейского университета в Иерусалиме показывает, что эмоциональные и когнитивные процессы родителей могут сильно влиять на их взаимодействие с детьми во время выполнения домашнего задания. Ученые проанализировали поведение 101 израильского родителя и их детей младшего возраста.

Работа опубликована в журнале Journal of Educational Psychology.

Дети обычно тратят около одного-двух часов в день на домашнее задание, но это зависит от возраста и требований школы. Многим родителям сложно совмещать собственные обязанности с поддержкой своих детей в учебе. При нехватке времени родители начинают спешить и подгонять ребенка. Это может привести к стрессу и конфликтам.

Исследования обратили особое внимание на то, как родители воспринимают и интерпретируют мысли и чувства своих детей. Такое восприятие требует от родителей внимания, времени и чуткости. Если родители хорошо с этим справляются, они оказывают большую поддержку при меньшем контроле и создают благоприятную среду для выполнения домашнего задания.

Но если родители испытывают трудности с управлением своими эмоциями, например, демонстрируют разочарование успехами ребенка, они могут сделать сам процесс выполнения домашней работы трудным и даже травмирующим и для ребенка, и для себя самих.

"Наше исследование показывает, как эмоциональные и умственные процессы у родителей влияют на образование детей, – говорит соавтор работы доктор Наама Герши. – Понимание этих факторов может помочь разработать стратегии, которые улучшат взаимодействие родителей и детей во время выполнения домашней работы, и, следовательно, помогут родителям поддерживать и поощрять обучение своих детей".

Практические приложения результатов работы психологов могут включать программы обучения родителей, направленные на повышение их осведомленности о возможностях контроля собственных эмоциональных состояний.