Исследование: римская осада Масады длилась несколько недель, а не три года

Ученые Тель-Авивского университета провели реконструкцию римской осадной системы Масады и показали, что строительство системы и последовавший штурм крепости заняли несколько недель.

Исследователи из Института археологии Сони и Марко Надлер при Тель-Авивском университете использовали беспилотники, дистанционное зондирование и 3D-моделирование для анализа римской осадной системы Масады. Результаты показывают, что осада крепости римской армией в 73 году н.э. длилась не более нескольких недель.

Статья опубликована в журнале Journal of Roman Archaeology.

В 2017 году израильские археологи возобновили раскопки в районе Масады – всемирно известном месте, которое интенсивно исследовалось с начала XIX века и на протяжении всего XX века.

Ведущий автор работы доктор Гай Штибель говорит, что в новой работе ученые сосредоточились на римской осадной системе. Благодаря пустынному климату она очень хорошо сохранилась. По словам Штибеля, в течение многих лет преобладает теория, согласно которой римская осада Масады длилась три года. Но в последние годы исследователи на основании новых данных начали оспаривать это предположение.

Соавтор работы доктор Хай Ашкенази говорит: "Существуют надежные оценки, которые показывают сколько земли и камней римский солдат мог переместить за один день. Мы знаем, что в осаде Масады участвовало около 6000-8000 солдат". Ученые провели аэросъемку и построили 3D-модель осадной системы. Это позволило подсчитать, сколько времени римлянам понадобилось для возведения всей осадной системы – восьми лагерей и каменной стены, окружающей большую часть участка. Доктор Ашкенази говорит: "Мы обнаружили, что строительство заняло всего около двух недель".

Как говорят ученые, после завершения строительства римляне начали жестокую атаку, и захватили крепость максимум за несколько недель.

Доктор Штибель говорит: "Рассказ о Масаде, Великом еврейском восстании, осаде и трагическом конце, как его описывает Иосиф Флавий, стал частью израильской ДНК и сионистского этоса и хорошо известен во всем мире. Продолжительность осады является важным элементом в этом рассказе, предполагая, что прославленной римской армии было очень трудно взять крепость и сокрушить ее защитников. В течение многих лет считалось, что осада длилась три долгих года, но это не так".

Однако, как подчеркивает доктор Штибель, "наш вывод нисколько не умаляет важности этого исторического события, и многие вопросы еще предстоит выяснить". Например, почему римляне приложили столько усилий для захвата отдаленной крепости, казалось бы не игравшей решающей роли в исходе всей войны.