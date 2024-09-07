Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа на борту

Космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing отстыковался от Международной космической станции (МКС) и вернулся на Землю без экипажа на борту в ночь на 7 сентября, сообщает NАSА.

Starliner, на борту которого находились Бутч Уилмор и Суни Уильямс, стартовал к МКС 5 июня. Предполагалось, что астронавты пробудут на станции восемь дней. Однако на корабле было выявлено немало неполадок, что сделало его небезопасным.

В частности, выявились проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. В связи с этим было принято решение, что корабль вернется на Землю без экипажа в непилотируемом режиме.

Возвращение астронавтов отложили до февраля 2025 года. Их заберет космический корабль "Крю Драгон" компании SpaceX.