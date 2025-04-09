Компания Colossal объявила о воскрешении ужасного волка, вымершего 12 тысяч лет назад

Компания Colossal Biosciences заявила, что ей удалось внести такие изменения в геном серого волка, что у суррогатной матери-собаки родились щенки вымершего вида Aenocyon dirus.

Компания показала несколько видео https://edition.cnn.com/2025/04/07/science/dire-wolf-de-extinction-cloning-colossal/index.html щенков ужасного волка (Aenocyon dirus), но научной публикации пока не было. Среди трех родившихся щенков – два самца, Рем и Ромул, и самка по имени Кхалиси. Самцы родились 1 октября 2024 года, а примерно через два месяца родилась самка.

Генеральный директор Colossal Бен Ламм говорит: "Наша команда взяла ДНК из зуба возрастом 13000 лет и черепа возрастом 72000 лет и создала здоровых щенков ужасного волка". Ученые из Colossal пока не много рассказали о своей работе. Они извлекли ДНК из двух останков ужасного волка и сравнили ископаемые геномы с геномами живущих сегодня псовых. После того, как генетики обнаружили различия, они внесли в геном серого волка 20 поправок, 15 из которых не встречались последние 12 тысяч лет.

Затем ученые, используя отредактированную ДНК, провели клонирование, уже хорошо проработанное со времен овечки Долли и "управляли межвидовым суррогатным материнством". Эмбрионы успешно выносили домашние собаки. Родившиеся щенки живут в безопасном экологическом заповеднике площадью более 8 квадратных километров за высоким ограждением. Место, где расположен заповедник, не сообщается.

Colossal утверждает, что ей удалось возродить вымерший вид Aenocyon dirus. Но далеко не все ученые согласны с этим утверждением.

"Что, вероятно, сильнее всего раздражает генетиков, – это утверждение Colossal, что они воскресили ужасного волка, – говорит генетик Майкл Кнапп из Университета Отаго, Новая Зеландия. – Ужасные волки и серые волки различаются более чем в 20 позициях в своих геномах. Таким образом, эти новые волки генетически почти наверняка ближе к серым волкам, чем к древним ужасным волкам. Хотя они больше похожи на ужасных волков, чем на серых волков, это не те ужасные волки, которые вымерли более 10000 лет назад, как может показаться из пресс-релиза".

Профессор Филип Седдон с кафедры зоологии Университета Отаго говорит: "Ужасные волки – это совершенно другой вид. Colossal внесла небольшое количество изменений в генетический материал серого волка, чтобы получить щенков серого волка с чертами ужасного волка, такими как светлая шерсть и потенциально немного больший размер. Это, скорее, гибридные серые волки или ГМО-волки. Конечно, это определенное достижение в области генетических технологий, но можно ли говорить о воскрешении ужасных волков? Нет".