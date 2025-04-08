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Наука и Хайтек

Летучие мыши используют свой хвост для движения в пещерах задом наперед

Израильские ученые
Биология
время публикации: 08 апреля 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 16:19
Летучие мыши используют свой хвост для движения в пещерах задом наперед
Wikipedia.org. Фото: Rajesh Puttaswamaiah

Ученые Тель-Авивского университета показали, что большая мышехвостая летучая мышь использует свой хвост в качестве датчика в темной пещере.

Работа опубликована в журнале iScience.

Исследователи обнаружили, что длинный хвост мышехвостой летучей мыши (Rhinopoma microphyllum) служит подвижным и чутким сенсором, позволяющим животному избегать препятствий и ориентироваться в сложной среде темной пещеры при движении назад, особенно в тех случаях, когда другие сенсоры, такие как зрение и эхолокация, не работают.

Соавтор работы профессор Йоси Йовель объясняет: "Во время исследования летучие мыши ползли по вертикальному лабиринту, двигаясь назад, а мы записывали их движения с помощью современной системы слежения. Летучие мыши использовали свои хвосты как слепой использует трость, раскачивая их из стороны в сторону, чтобы обнаруживать препятствия и двигаться безопасно и эффективно. Когда мы ввели анестетик, и хвост онемел, время подъема увеличилось в среднем на 10%, и летучие мыши совершали много лишних движений в стороны вместо движения вверх, очевидно, пытаясь обнаружить путь с помощью других органов".

Исследователи отметили, что летучие мыши продемонстрировали редкую способность различать с помощью хвоста изменение текстуры поверхности. Мыши точно различали деревянную сетку с шагом в 1 см и более редкую – с шагом 1,5 см.

Профессор Йовель заключает: "У большинства летучих мышей хвост короткий, и он интегрирован в мембрану крыла. У Rhinopoma, наоборот, хвост – длинный и свободный, и, насколько нам известно, это единственные летучие мыши, которые используют хвост, чтобы прощупывать окружающее пространство. Многие летучие мыши ползают задом по стенам темных пещер. При таком движении они не могут использовать свои обычные органы чувств – зрение и ультразвуковой сонар, поскольку эти сенсоры расположены впереди. Можно считать, что хвост – это своего рода датчик заднего хода для Rhinopoma".

Профессор Йовель считает, что эта работа открывает путь к дальнейшим исследованиям хвоста в качестве сенсора не только у Rhinopoma, но и у других животных. Полученные результаты могут подсказать решения для разработки новых сенсорных технологий, таких как роботизированные навигационные системы для движения в сложной и темной окружающей среде.

Наука и Хайтек
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