Израильские ученые предложили программу когнитивного восстановления после рака и химиотерапии

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали программу групповой когнитивной онлайн-реабилитации, чтобы помочь пациентам справиться с нарушениями памяти и внимания после химиотерапии.

До 80% людей, переживших рак, продолжают испытывать трудности с памятью, вниманием и обработкой информации даже после окончания терапии. Это явление называют "химическим мозгом". Новое пилотное исследование предлагает доступное решение: дистанционную групповую программу когнитивной реабилитации CRAFT-G. Работа опубликована в журнале Supportive Care in Cancer.

Пять участников в возрасте от 30 до 57 лет прошли шестинедельный курс, включавший еженедельные групповые онлайн-встречи и когнитивные тренировки. Одним из важных моментов стала эрготерапия. Этот реабилитационный подход направлен на восстановление способности человека справляться с повседневными делами: выполнять профессиональные задачи, вести домашнее хозяйство, ухаживать за собой, общаться с близкими.

Эрготерапевт помогает пациенту создать систему напоминаний, списков и визуальных подсказок. Если человеку трудно сосредоточиться, он вместе с терапевтом разрабатывают стратегии управления отвлекающими факторами, разбивает задачи на этапы, планирует перерывы.

Эрготерапия фокусируется не столько на "прокачке мозга", сколько на адаптации к реальной жизни.

Участники показали клинически значимые улучшения: они стали лучше справляться с домашними обязанностями и организацией рабочих задач.

Хотя объективные когнитивные тесты показали достаточно скромный прогресс, субъективные ощущения участников были обнадеживающими. Участники отметили существенный прогресс в восприятии своих когнитивных способностей, у них значительно повысились показатели физического качества жизни. Пациенты стали увереннее в себе.

"Пережившие рак часто говорят, что они "потеряли часть себя" после лечения", – пишут ученые. – "Цель работы – разработка практичного и доступного способа помощи восстанавливающимся после болезни и лечения. Когнитивная реабилитация должна вернуть пациентам самоконтроль, показать, что их проблемы реальны, понятны и, главное, поддаются лечению".

Дистанционный формат оказался не только удобным, но и терапевтически ценным: участники могли присоединяться в работе группы из дома, сохранять привычный распорядок и общаться с людьми со схожим опытом. Сейчас идет более масштабное исследование эффективности программы.