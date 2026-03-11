12-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует КСИР и "Хизбаллу", обстрелы из Ирана
Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые 11 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 4500 ударов по целям в Иране, применены примерно 10000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 11 дней войны атаковала более 5000 целей, уничтожены или выведены из строя около 70 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая возобновила атаки.
В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".
В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 16 человек: 15 израильтян, филиппинка.
В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.
Армия США сообщает о восьми погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана.
12-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 11.03.2026
02:00
Два ударных беспилотника атаковали американское дипломатическое представительство в Ираке, недалеко от международного аэропорта Багдада, сообщили два источника в службах безопасности.
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате шести баллистических ракет, выпущенных по авиабазе "Принц Султана" в городе Аль-Хардж, к юго-востоку от Эр-Рияда.
01:00
В Зарите, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел.
Повторная тревога в центре Израиля, вновь ракетный обстрел из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Лахише, Самарии. МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежище.
Тревога в центре Израиля, вновь ракетный обстрел из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Шфеле.
00:00
Армия обороны Израиля начала новую волну атак на инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия, на юге Бейрута, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Во время сирены "Цева адом", предупреждавшей о ракетном обстреле из Ирана, в Нес-Ционе на бульваре Ицхак Рабин автомобиль врезался в заграждение и загорелся. В результате аварии пострадали две женщины. Они получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе", передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
CENTCOM: уничтожены уже 16 иранских разноразмерных судов, которые КСИР пытался задействовать для установки мин в Ормузском проливе.
Из Тегерана сообщают о взрывах.
СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ
(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)
1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".
2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.
3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.
4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.
5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.
6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.
7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).
8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.
9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.
10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.
11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.
12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.
13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.
14. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.
15. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.
16. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.
ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)
1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.
2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.