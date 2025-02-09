Как пивной осадок используют в продуктах питания и превращают в изделия из кожи

Ученые разрабатывают новые, неожиданные способы использования пивной дробины – основного отхода пивоваренной отрасли.

В настоящее время примерно 70% пивной дробины используется повторно в качестве корма для животных, а 10% перерабатывается для получения биогаза. Около 20% просто выбрасывается на свалки – за дополнительную плату для пивоварен, где она разлагается, выделяя метан в атмосферу.

Однако в этом побочном продукте пива содержится множество полезных химических соединений, включая большое количество белка. Исследователи и коммерческие компании решили искать более эффективные способы их использования.

Швейцарский стартап Upgrain в 2024 году запустил систему переработки, которая превращает пивную дробину в белок и клетчатку, признанные безопасными для потребления в США, а также в ЕС. Upgrain и другие производители уже начали продавать пивной протеин и клетчатку производителям продуктов питания, чтобы те использовали их в выпечке, пицце, граноле и даже чипсах. Эти компоненты также применяются в растительных заменителях мяса. Основатели компании утверждают, что применение этого отхода для производства растительного белка теоретически могло бы освободить часть сельскохозяйственных угодий, которые сейчас используются для выращивания пшеницы, сои и гороха.

Сфера применения пивной дробины не ограничивается только питанием. Лондонская компания Arda Biomaterials успешно использовала супрамолекулярную химию для создания нескольких белков из пивной дробины, которые могут имитировать животные белки в коже. Это привело к разработке прочной и эластичной альтернативы. Цвет материала зависит от использованной дробины. Первый опытный образец материала был создан в домашней лаборатории с использованием обычного кухонного оборудования и пивной дробины, которая служит основным сырьем.

На данный момент компания и местная пивоварня уже протестировали этот новый материал на сумках и картхолдерах. Сейчас производство ограничено лабораторным уровнем, но в 2025 году в Лондоне откроется пилотное предприятие, которое будет производить до 1500 квадратных метров в год, сообщает компания.