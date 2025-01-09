Археологи нашли останки древнеегипетского целителя, лечившего фараонов

В Египте обнаружены останки многопрофильного целителя-волшебника, который лечил фараонов около 4000 лет назад.

Министерство туризма и древностей Египта сообщило об открытии гробницы в Саккаре 6 января. У гробницы есть поддельная дверь, а внутри она украшена характерными гравюрами, резьбой и яркими изображениями, включающие сцены с погребальными подношениями.

Изучив резьбу на гробнице археологи установили, что она принадлежала врачу по имени Тети Неб Фу, который жил в эпоху правления царя Пепи II из шестой династии, примерно в период с 2305 по 2118 годы до н. э. Надписи на гробнице указывают, что Тети Неб Фу был известен и обладал множеством титулов, включая "главный врач дворца" и "жрец и маг" богини Серкет.

Исследователи предполагают, что он был специалистом по лечению укусов скорпионов и змей, так как считалось, что богиня Серкет защищает от ядовитых укусов и ужалений. Кроме того, врач выполнял обязанности королевского дантиста и "директора по фитотерапии".

Археологи считают, что сложное захоронение Тети Неб Фу подтверждает, что в Древнем Египте ценились как медицина, так и магия.