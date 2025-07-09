Ученые обнаружили самые древние священные книги эфиопских евреев

Исследователи из Тель-Авивского университета в рамках программы "Хранители Орит" нашли два священных текста эфиопских евреев XV века. Это древнейшие из найденных на сегодня книг Орит.

Программа "Хранители Орит" была создана пять лет назад с целью изучения и сохранения библейского наследия эфиопского еврейства. Орит представляет собой священные тексты эфиопского еврейства – бета-исраэль. Орит включает Пятикнижие, книги Иисуса Навина, Судей и Руфь. Все священные книги эфиопских евреев написаны на семитском языке геэз. Уже в XV веке этим языком в основном владели только кессимы – религиозные лидеры общины.

Используя палеографический анализ – изучение форм письма, ученые установили, что две из обнаруженных книг Орит были написаны в XV веке. Ранее были известны эфиопские тексты этого периода и даже более ранние, но все они были христианскими, а не еврейскими.

Всего в ходе семинара было оцифровано и описано четыре книги Орит и 13 других священных текстов XVII-XX веков. Все рукописи остаются у их владельцев – кессимов и их семей. Как отмечают ученые, это "живые книги", которые используются в современных синагогах эфиопских еврейских общин по всему Израилю.

Эти манускрипты передавались из поколения в поколение от отца к сыну, а некоторые были переданы кессимам их учителями – еврейскими монахами. Институт монашества возник в бета-исраэль в XV веке под сильным давлением христианства в условиях практически полной изоляции эфиопских евреев от остального еврейского мира. Все описанные учеными книги были вывезены из Эфиопии их владельцами в Израиль.

Исследователи подчеркивают, что это открытие – лишь вершина айсберга. Вероятно, по всей стране эфиопские кессимы и их семьи хранят множество других священных книг бета-исраэль.

Параллельно с поиском рукописей программа "Хранители Орит" занимается срочной записью устной традиции кессимов, включая переводы с геэз на амхарский и толкование священных текстов. Это наследие никогда не записывалось и может быть утрачено с уходом последних носителей знания. После репатриации многие эфиопские евреи забывают древние традиции.