Ученые разработали индекс для оценки состояния рек и ручьев Израиля

Ученые Хайфского университета разработали новый индекс для оценки здоровья рек и ручьев. Индекс оценивает экологическое состояние водостока по тем услугам, которые он предоставляет людям. Работа опубликована в журнале Journal of Environmental Management.

Традиционные методы требуют дорогостоящих лабораторных анализов и специальных знаний, что затрудняет их использование для принятия быстрых управленческих решений. Новый индекс, получивший название SESBI (Stream Ecosystem Services-Based Index) основан на доступных данных и дает оценку по шкале от 1 до 10 (1 – экологическая катастрофа, 10 – идеальное состояние). Это позволяет быстро понять состояние водостока.

Индекс использует шесть ключевых показателей: биоразнообразие, очистка воды, качество растительности по берегам, красота ландшафта, рекреационные возможности и способность к саморегуляции паводков. Если люди могут купаться в ручье или речке, гулять по его берегам, наслаждаться пейзажем, а сам ручей способен очищаться и предотвращать паводки – это признаки его хорошего функционирования.

Индекс SESBI специально адаптирован для средиземноморских и засушливых регионов, таких как Израиль, где наблюдаются экстремальные сезонные колебания водостоков. Существующие индексы разработаны для крупных рек Европы и Северной Америки и не подходят для израильского гидрологического режима.

Ученые протестировали индекс на трех израильских реках, впадающих в Средиземное море: Нааман, протекающая на северо-западе Израиля в районе Хайфы, Яркон, крупнейшая прибрежная река Израиля, протекающая через Тель-Авив, и река Кишон, протекающую через Изреельскую долину к Хайфскому заливу.

Результаты тестирования дали следующие оценки здоровья водостоков по индексу SESBI: Нааман – 6,38, Яркон – 6,06 баллов, Кишон – 4,47 баллов. В начале XXI века река Кишон находилась в состоянии близком к экологической катастрофе из-за промышленных загрязнений, в том числе ртутью и тяжелыми металлами. По индексу SESBI экология реки, благодаря многолетним усилиям, сильно улучшилась, но она остается самым проблемным водостоком из протестированных учеными.

Цель исследования – обеспечить более разумное планирование водных ресурсов Израиля. В будущем ученые планируют оценить экономический вклад каждого водостока и расширить индекс дополнительными социальными, экономическими и пространственными измерениями.