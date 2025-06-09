Особые наноповерхности усиливают модифицированные иммунные клетки для лечения рака

Ученые Университета Бен-Гуриона предложили новый метод создания CAR T-клеток для лечения рака.

Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

Современная иммунотерапия рака, в частности, технология CAR T-клеток, представляет собой революционный подход. Метод CAR T-клеток является одним из самых перспективных. Собственные Т-клетки пациента извлекают, активируют и генетически модифицируют в лаборатории для экспрессии химерных антигенных рецепторов (CAR). Эти рецепторы способны распознавать и уничтожать раковые клетки. После размножения эти клетки вводят пациенту, и эти модифицированные клетки прицельно атакуют опухоль, которую обычная иммунная система не всегда замечает.

Несмотря на успехи CAR T-клеточной терапии при лечении лейкозов и лимфом, ее широкое применение сдерживается в том числе потому, что CAR Т-клетки быстро истощаются и уже не могут успешно бороться с болезнью. Весь процесс создания CAR Т-клеток нужно запускать заново, а это долго и дорого.

В новой работе ученые обратили внимание, что в лаборатории Т-клетки активируются на жестких пластиковых бусинах, а в организме они контактируют с мягкими, эластичными клетками с наноструктурированной поверхностью.

Ученые предположили, что свойства лабораторной поверхности влияют на силу Т-клеток. Ученые создали поверхности с наноструктурами, имитирующими настоящие клетки. Эксперименты показали, что Т-клетки, активированные на таких поверхностях, действуют сильнее и дольше сохраняют активность. Ученые разработали целую библиотеку наноповерхностей с различной геометрией и эластичностью, чтобы определить оптимальные параметры для генерации CAR T-клеток с максимальной противоопухолевой активностью. В результате ученые нашли оптимальную поверхность для лабораторной активации CAR T-клеток.

CAR T-клетки, полученные с помощью этой поверхности, показали более высокую эффективность как в лабораторных, так и в доклинических исследованиях на мышах. Команда уже разработала недорогие методы получения наноповерхностей, пригодных для массового производства, и создала прототипы, способные генерировать необходимое для терапии количество CAR T-клеток. Начаты пилотные испытания по производству CAR T-клеток в промышленных биореакторах с использованием оптимальных наноповерхностей.