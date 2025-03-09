Стартап Otorio разработал технологию кибербезопасности в физическом мире

Платформа, разработанная израильской компанией Otorio, защищает физические устройства от киберугроз. Американская компания с израильскими корнями Armis приобретает Otorio за $120 миллионов.

Сегодня цифровые приложения активно вторгаются в физический мир. Приложения управляют электростанциями, отдельными станками и целыми заводами, "умным домом", морскими перевозками и логистическими цепочками. Интенсивно развивается целый класс автономных устройств, например, беспилотные такси и роботы-гуманоиды.

Во многих таких приложениях очень высокие риски. Это касается не только военных приложений, но взлом атомного реактора или гидроэлектростанции может привести не только к локальным поломкам и сбоям, но к катастрофам и гибели людей. В таких случаях невозможно восстановить рабочее состояние, просто подняв копию с защищенного сервера.

Если эти приложения действуют через интернет, к ним в принципе можно получить несанкционированный доступ. Но есть специальные локальные решения так называемые системы с "воздушным зазором" и "нулевым доверием". Они защищены гораздо лучше, поскольку у них нет подключения к интернету, и данные переносят "руками" – на носителях. Внедрение таких систем, значительно повышает безопасность, но сильно затрудняет и замедляет работу. Израильский стартап Otorio создает в том числе такие приложения для критических инфраструктур.

Американская компания с израильскими корнями Armis – крупный игрок на поле кибербезопасности, ее оценка $4,2 миллиарда. До сих пор компания в основном занималась защитой облачных сервисов, это вполне традиционная область кибербезопасности. Теперь Armis интегрирует в свою систему безопасности основную разработку Otorio – Titan.

Генеральный директор и соучредитель компании Armis Евгений Дибров по поводу приобретения Otorio говорит изданию TechСrunch: "Мы добавляем несколько очень сильных компонентов в нашу платформу, чтобы охватить больше физических сред, и особенно важны среды с воздушным зазором, которые требуют локальных развертываний. Otorio действительно помогает нам вывести работу на новый уровень". По информации TechCrunch сумма сделки составит $120 миллионов.