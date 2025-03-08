В кишечнике азиатского шершня обнаружено более 1400 видов насекомых

Среди добычи азиатского шершня обнаружены разнообразные насекомые, такие как пчелы, осы, мухи, жуки, бабочки-мотыльки и даже пауки.

Исследовательская группа их Эксетерского университета использовала метод глубокого секвенирования (детальный анализ генетических вариаций в геноме) для изучения содержимого кишечника более 1500 личинок азиатских шершней из Франции, Испании, острова Джерси и Великобритании. Личинки питаются пищей, которую им приносят взрослые шершни, и поэтому содержимое их кишечника отражает рацион взрослых особей.

По результатам анализа ученые обнаружили, что из 50 наиболее распространенных видов, обнаруженных в кишечнике азиатских шершней, 43 посещают цветы, включая три главных опылителя сельскохозяйственных культур в Европе: европейскую медоносную пчелу, желтохвостого шмеля и краснохвостого шмеля. По словам исследователей, с учетом того, что популяции многих насекомых уже сокращаются из-за утраты среды обитания и загрязнения, распространение азиатских шершней становится дополнительной проблемой.