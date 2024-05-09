Ученые Университета Бар-Илан показали, как иммунная система атакует раковые клетки

Ученые показали, как клетки иммунной системы настраиваются при атаке опухоли и какие именно гены работают в этих в клетках. Теперь у иммунологии рака появились хорошие методы для выбора методов лечения и оценки его эффективности.

Иммунотерапия – это подход к лечению рака, при котором собственная иммунная система организма выявляет и уничтожает раковые клетки. В отличие от химиотерапии, которая, атакуя раковые клетки, может разрушить и здоровые, иммунотерапия предлагает более направленный вариант лечения.

Но пациенты – разные, опухоли – разные, и сама иммунная система настраивается тоже по-разному, а клетки опухоли активно защищаются. Необходимо точно понимать, как иммунные клетки работают при такой атаке.

Исследование ученых Университета Бар-Илан, опубликованное в журнале RNA, предлагает технологию, позволяющую увидеть, как иммунные клетки атакуют раковые. Технология анализирует биопсию пациента и позволяет выделить гены в клетках иммунной системы, которые активны при атаке.

"Раковые клетки обладают способностью манипулировать иммунными клетками и уклоняться от атаки", – объясняет доктор Шахар Алон, ведущий научный сотрудник инженерного факультета Университета Бар-Илан.

Используя передовые методы сканирования, разработанные исследовательской группой доктора Алона, команда изучила, как иммунные клетки "подбирают ключи" к разным раковым клеткам. Оказалось, что в клетках иммунной системы есть десятки генов, которые экспрессируют только при атаке опухоли.

Доктор Алон говорит. "Примечательно, что иммунные клетки CD8 Т, известные своей способностью непосредственно связывать и уничтожать раковые клетки, показали более высокий уровень активации генов по сравнению с Т-клетками CD4".

Новый подход к секвенированию биопсии предлагает мощный инструмент для идентификации генов, участвующих в иммунном ответе на рак. Оценивая степень активности иммунной системы у отдельных пациентов, врачи могут принимать более обоснованные решения относительно лечения иммунотерапией, что в конечном итоге улучшает результаты лечения.