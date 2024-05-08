Сила печали: общая скорбь снижает поляризацию в израильском обществе

Исследование психологов Еврейского Университета в Иерусалиме показало, что Дни памяти жертв Холокоста снижают аффективную поляризацию между группами одной национальной идентичности, но разных политических взглядов и способствуют объединению израильтян.

Каждый год 27 числа месяца Нисана (в 2024 году эта дата пришлась на 5-6 мая) в Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, установленный в память о шести миллионах евреев, убитых в годы Второй Мировой войны нацистами и их пособниками. Во время сирены (она прозвучала 6 мая в 10 часов утра) останавливаются люди и транспорт. Израильтяне вспоминают погибших.

Обычно у официальных дат есть неприятная особенность: с годами они рутинизируются и вызывают уже не сочувствие, а раздражение.

Психологи Еврейского университета Иерусалима провели исследование, чтобы выяснить, как израильтяне реагируют на День памяти, и что это ежегодное событие меняет в их отношении друг к другу. Исследование проводилось с 2019 по 2022 год, когда политическая ситуация в стране была достаточно острой.

Ученые рассмотрели воздействие совместной печали на аффективную поляризацию между группами одной национальной идентичности, но с разными политическими взглядами.

Печаль характеризуется психологами, как "неприятная" (негативная) эмоция, связанная с безвозвратной утратой. В современном мире нормативным считается "позитивное" поведение, и люди стараются свою грусть не показывать. Но если они действительно печальны, официальные даты дают им возможность этого не скрывать.

Ученые пишут в своей работе, опубликованной журнале Political Psychology, что печаль положительно влияет на единство группы и усиливает межгрупповые контакты: она побуждает людей искать социальные связи и, следовательно, быть более внимательными к вербальным и невербальным сигналам других. Печальный человек склонен к погружению в себя, он задумывается и более критично относится к стереотипам и пропаганде.

Психологи проводили опросы, в которых приняли участие 517 добровольцев. Опросы проводились до Дня памяти, во время Дня памяти и после него. Вопросы касались состояния участников исследования и их отношения к политическим оппонентам.

Психологи показали, что печаль действительно является преобладающей эмоцией израильтян в День памяти.

Острота аффективной поляризации максимально снижается непосредственно в День памяти. Потом она снова усиливается, но далеко не сразу и не всегда достигает той остроты, который был до Дня памяти.

Ученые предполагают, что коллективная печаль могла сыграть важную эволюционную роль и помогла выживанию человеческих сообществ, смягчая противостояние и усиливая готовность к коллективным действиям.