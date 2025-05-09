Сплетни могут быть полезны для психического здоровья, утверждают ученые

В интервью Fox News Digital Теи Галлахер, доктор психологических наук, директор программ оздоровления в NYU Langone Health, сказала, что сплетни могут помочь "найти смысл в нашем мире". По ее словам, сплетни могут играть полезную роль, помогая выявлять нежелательное поведение других, чтобы люди могли обезопасить себя.

Галлахер утверждает, что сплетни также способствуют укреплению чувства общности и связи с окружающими. "Человеческие отношения, основанные на обмене информацией и общении, – это то, что делает нас теми, кто мы есть, и связывает нас друг с другом", – отметила она. "Мы ощущаем близость к человеку, когда знаем, что он доверяет нам информацию, и наоборот".

Джанет Байрамян, лицензированный клинический социальный работник из Лос-Анджелеса, также прокомментировала влияние сплетен на психическое здоровье, указав, что они воспринимаются как "по своей сути негативные". В том же интервью Fox News Digital она сказала, что иногда это действительно так, но сплетни могут также быть способом снятия стресса или регулирования эмоций. "Если человек пережил неприятную ситуацию или чувствует себя растерянным после общения, разговор с другом помогает ему осмыслить произошедшее, почувствовать поддержку и, возможно, переосмыслить свой опыт", – добавила она.

Доктор Брайан Ликуанан, сертифицированный клинический психолог из Калифорнии, поддерживает мнение, что сплетни могут быть полезными, так как они создают "безопасное пространство для общения и обсуждений". "Когда кто-то чувствует одиночество, грусть, отверженность или обиду, сплетни с другими могут вызвать сочувствие, которое поможет облегчить эти эмоции", – отметил он в интервью. Ликуанан добавил, что такие разговоры могут создать "чувство общности" среди групп людей, которые могут ощущать себя изолированными.