Гориллы дают представление о том, как работают социальные отношения у людей

Исследование, проведенное Фондом горилл Дайан Фосси совместно с учеными из университетов Цюриха и Эксетера, показывает социальные связи животных и может дать понимание аналогичных процессов у людей. Работа опирается на длительные наблюдения за гориллами в национальном парке Вулканы в Руанде, где эти приматы обычно обитают в группах по около 12 особей под руководством одного доминирующего самца.

Анализ состояния здоровья 164 горных горилл в Руанде, охватывающий период в 20 лет, показал, что плюсы и минусы тесных социальных связей зависят от размера группы и различаются у самцов и самок. Так, самки, проявлявшие дружелюбие в небольших группах, реже болели, но у них было меньше потомства. В больших группах ситуация была обратной: такие самки чаще заболевали, но у них рождалось больше детенышей. У самцов, наоборот, крепкие социальные связи были связаны с повышенной заболеваемостью, но при этом они реже получали травмы в конфликтах.

Среди горилл, участвовавших в исследовании, был Титус – взрослый самец, который пережил утрату отца и многих членов своей группы из-за действий браконьеров. Его мать умерла, когда ему было всего четыре года. Несмотря на трудное детство, Титус стал доминирующим самцом в возрасте всего 15 лет. Он отличался необычайно мягким и спокойным характером, что сделало его привлекательным для самок и позволило удерживать лидерство в течение двух десятилетий.

Другая примечательная особь – самка по имени Мэгги, занимавшая самое высокое положение среди самок в группе. Она часто проявляла агрессию, но при этом не скупилась на дружелюбные жесты, например, ухаживала за другими через вычесывание. Мэгги также брала на себя защитные функции, что обычно характерно для самцов. В случаях, когда доминирующий самец внезапно погибал, она временно становилась лидером группы, пока та не присоединялась к соседнему сообществу.

По мнению ученых, это исследование может помочь лучше понять эволюционное развитие человека и объяснить, почему одни люди более общительны, чем другие. Ученые подчеркивают, что все не так просто, как может показаться – нельзя просто заявить, что "нужно всегда быть как можно более общительным". На самом деле, некоторым людям вполне комфортно и успешно живется даже с меньшим числом близких друзей.