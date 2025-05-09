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Наука и Хайтек

Секрет счастья кроется в вас или в обществе – или в обоих сразу, показывает исследование

Исследования
Психология
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 08:24
Секрет счастья кроется в вас или в обществе – или в обоих сразу, показывает исследование
AP Photo/Ahn Young-joon

Американские исследователи проанализировали, что влияет на индивидуальное ощущение счастья у более чем 40 000 человек. Висследовании участвовали национально репрезентативные группы из Германии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов и Австралии, которые в течение 30 лет регулярно проходили опросы об удовлетворенности жизнью. Эти опросы оценивали как общее чувство удовлетворения жизнью с течением времени, так и удовлетворенность в пяти ключевых сферах: здоровье, доход, жилье, работа и личные отношения.

Опросы показали, что различия в уровне счастья между людьми лишь частично объясняются такими факторами, как доход и продолжительность жизни. Это указывает на "нисходящий" подход, при котором счастье зависит не столько от внешних условий, сколько от внутренних установок и личных качеств. Такой взгляд предполагает, что повысить уровень счастья можно, работая над своим внутренним состоянием – например, через осознанную медитацию или терапию – вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на внешних обстоятельствах. У участников из последней группы исследователи не обнаружили явной связи между удовлетворенностью в пяти сферах жизни и общим чувством благополучия. Несмотря на то, что эти люди могут быть довольны как жизнью в целом, так и отдельными ее аспектами, со временем эти уровни удовлетворенности, похоже, не связаны между собой. Возможно, на их восприятие сильнее влияют другие факторы – от масштабных социальных условий до конкретных жизненных событий.

Выводы исследования показывают, что показатели субъективного благополучия на уровне всего населения не всегда отражают реальный опыт отдельных людей. Поэтому, если цель – повысить общий уровень счастья в обществе, важно учитывать как внешние условия, такие как здоровье, доход, жилье и занятость, так и личные характеристики – например, устойчивость и чувство жизненной цели.

Наука и Хайтек
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