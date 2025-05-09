Исследователи удалили гены пшеницы, вредные для людей с целиакией

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе удалили у пшеницы гены, отвечающие за выработку глютеновых белков, вызывающих иммунные реакции, при этом сохранив ее хлебопекарные качества. Ученые применили гамма-излучение, чтобы выявить и удалить глютеновые белки, способные вызывать сильные реакции у людей с целиакией.

Команда исследователей вырастила семена отредактированных сортов и провела анализ качества зерна и теста в лаборатории Калифорнийской комиссии по пшенице. После подтверждения их ценности эти сорта были внесены в базу данных GRIN, которую курирует Сельскохозяйственная исследовательская служба США, чтобы сделать их доступными для исследователей и селекционеров.

Ремесленные пекари, мельницы и фермерские хозяйства, работающие по принципу "от фермы до стола", уже проявили интерес к новым сортам. По словам ученых, семена выращиваются так же, как обычные культуры, не требуют специального ухода и были выведены традиционными методами, что делает их хорошо подходящими для условий Калифорнии. Однако на данном этапе результаты исследования не приведут к созданию полностью безопасного хлеба для людей с целиакией, но помогут в дальнейших исследованиях болезни, утверждают ученые.