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Наука и Хайтек

Исследователи удалили гены пшеницы, вредные для людей с целиакией

Исследования
время публикации: 09 мая 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 10:57
Исследователи удалили гены пшеницы, вредные для людей с целиакией
AP Photo/Orlin Wagner

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе удалили у пшеницы гены, отвечающие за выработку глютеновых белков, вызывающих иммунные реакции, при этом сохранив ее хлебопекарные качества. Ученые применили гамма-излучение, чтобы выявить и удалить глютеновые белки, способные вызывать сильные реакции у людей с целиакией.

Команда исследователей вырастила семена отредактированных сортов и провела анализ качества зерна и теста в лаборатории Калифорнийской комиссии по пшенице. После подтверждения их ценности эти сорта были внесены в базу данных GRIN, которую курирует Сельскохозяйственная исследовательская служба США, чтобы сделать их доступными для исследователей и селекционеров.

Ремесленные пекари, мельницы и фермерские хозяйства, работающие по принципу "от фермы до стола", уже проявили интерес к новым сортам. По словам ученых, семена выращиваются так же, как обычные культуры, не требуют специального ухода и были выведены традиционными методами, что делает их хорошо подходящими для условий Калифорнии. Однако на данном этапе результаты исследования не приведут к созданию полностью безопасного хлеба для людей с целиакией, но помогут в дальнейших исследованиях болезни, утверждают ученые.

Наука и Хайтек
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