Израильские ученые: псилоцибин является перспективным средством лечения ОКР

Новое исследование показывает потенциал псилоцибина, психоделического соединения, как метода лечения обсессивно-компульсивного расстройства (OCD) и синдрома Туретта.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме провели исследование на мышах, и заметили, что псилоцибин и экстракт психоделического гриба значительно уменьшили поведение, схожее с ОКР (OCD), а также подергивания головы и тела, похожие на тики. Результаты эксперимента открывают перспективы для дальнейших клинических испытаний и могут привести к разработке новых эффективных методов лечения заболеваний психического расстройства.

Поведение мышей, которые участвовали в эксперименте, было схоже с обсессивно-компульсивным расстройством у людей, включая беспокойство, подергивания головы и тела, а также вылизывание. Мышам случайным образом вводили одну из трех возможных инъекций: псилоцибин, экстракт психоделического гриба или плацебо. Эффекты оценивались независимыми экспертами, которые не знали, какое лечение было применено к каждой мыши, в несколько этапов на протяжении трех недель.

Результаты исследования показали, что у мышей, которые получали псилоцибин, наблюдалось снижение чрезмерного вылизывания на 14,60%, тогда как у получавших экстракт гриба наблюдалось снижение на 19,20%. Также было выявлено уменьшение других симптомов, таких как тики и тревожность.

Это исследование подчеркивает перспективы использования псилоцибина и аналогичных веществ в лечении психиатрических расстройств, а также поддерживает усилия, направленные на разработку новых эффективных методов лечения заболеваний.