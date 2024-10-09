В Иерусалиме впервые найдены свидетельства влияния завоеваний Синаххериба на администрацию Иудеи

В ходе раскопок, которые проводились Управлением древностей в районе Морадот Арнона на юге Иерусалима были обнаружены свидетельства административных изменений, происшедших в древней Иудее в результате похода царя Ассирии Синаххериба в конце VIII века до н.э. Ранее такие свидетельства находили только в долине Иудеи.

Синаххериб захватил Лахиш и многие города Иудейского царства, а затем осадил Иерусалим. Осада была снята после того, как царь Езекия признал владычество Ассирии, выплатил огромную дань и выдал заложников. Писание также рассказывает об поразившей захватчиков эпидемии, заставившей ассирийцев снять осаду.

Находки археологов свидетельствуют, что прежняя иудейская администрация была уничтожена, и на ее месте была создана ассирийская. "На ее месте" следует воспринимать буквально – ученые нашли разрушенное административное здание последней трети VIII века, построенное при Езекии или его отце, царе Ахазе. Оно было погребено под грудой камней, на которой было возведено ассирийское административное здание.

"Тем самым ассирийцы давали понять всем, кто теперь хозяин. Но они были заинтересованы в сохранении в продукции и налогах Иудеи, и поэтому сохранили иудейскую администрацию. При этом экономический гнет увеличился", – рассказывают руководители раскопок Нерия Сапир, Натан Бен-Ари и Биньямин Стурчан.

Администрация Иудеи собирала с населения налоги в форме сельскохозяйственной продукции, которая хранилась в керамических сосудах. Важное свидетельство изменения характера администрации после похода Синаххериба – клейма на найденных археологами ручках этих сосудов.

В Морадот Арнона было найдено 180 таких отпечатков. Большинство из тех, что датируются последней третью VIII века до н.э., гласят "царю". Однако на 17 из них можно прочесть имена людей – очевидно, владельцев сельскохозяйственных угодий или представителей царской администрации. С начала VII века, то есть после похода Синахериба, ручки становятся другими. Меняется и форма клейма, на котором по-прежнему значится "царю".