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NEWSru.co.il :: Спорт1 августа 2021 г., 11:38

Впервые израильтянин завоевал золотую медаль олимпиады в спортивной гимнастике. Чемпионом стал Артем Долгопят

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Израильский гимнаст Артем Долгопят стал олимпийским чемпионом в вольных упражнениях. Его результат 14.933 балла.

Серебряную медаль завоевал испанец Райдерли Сапата, бронзовую китаец Сяо Рутенг.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опубликовал поздравительное сообщение в связи с победой израильского гимнаста Артема Долгопята на Олимпиаде в Токио. В сообщении сказано: "Спасибо, Артём! Ты сотворил бело-голубую историю. Поздравления Артёму Долгопяту с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио. Огромная гордость и большой восторг для всего народа Израиля. В спортзале Токио прозвучит гимн "А-Тиква" и поднимется ввысь израильский флаг".

Олимпийская сборная Израиля впервые завоевала медаль в спортивной гимнастике. Ранее израильтяне выигрывали олимпийские медали в дзюдо, парусном спорте, тхэквондо (на этой олимпиаде) и гребле на байдарках и каноэ.

До этой олимпиады израильтяне выиграли 1 золотую, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей. И никогда не выигрывали больше двух наград на одной олимпиаде. Самыми успешными для Израиля до сих пор были олимпиады в Барселоне (1 серебряная, 1 бронзовая), Афинах (1 золотая и 1 бронзовая) и Рио-де-Жанейро (2 бронзовые).

Токийская олимпиада стала самой успешной для израильтян в истории (1 золотая и две бронзовые награды на данный момент).


Артем Долгопят родился 16 июня 1997 года в Днепропетровске (Украина). Занимается спортивной гимнастикой с 2003 года. Тренировался в Днепропетровске и Славутиче. После репатриации живет в Ришон ле-Ционе. В апреле 2015-го впервые принял участие в чемпионате Европы. Был участником чемпионата Европы в мае 2016-го. В апреле 2017-го занял четвертое место на чемпионате Европы. Двукратный чемпион Маккабиады 2017 года. В октябре 2017-го завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В 2018-м вновь получил "серебро" европейского чемпионата. В 2019-м был серебряным медалистом чемпионата Европы и чемпионата мира. В 2020-м стал чемпионом Европы. В 2021 году он стал победителем этапа Кубка мира в Дохе. В 2021-м завоевал свое первое "золото" Олимпийских игр.

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