"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Шарль Леклер
Победителем третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Австралии" - стал пилот "Феррари" Шарль Леклер (Монако). Он стартовал с поул-позиции и лидировал всю гонку. Он же проехал самый быстрый круг в гонке.
Вторым финишировал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес, третьим - британец из "Мерседеса" Джордж Расселл.
Льюис Хэмилтон (Мерседес) финишировал четвертым.
Сошли с дистанции три гонщика, в том числе действующий чемпион Макс Ферстаппен (Ред Булл). В квалификации он занял второе место.
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