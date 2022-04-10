"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Шарль Леклер

Победителем третьего этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Австралии" - стал пилот "Феррари" Шарль Леклер (Монако). Он стартовал с поул-позиции и лидировал всю гонку. Он же проехал самый быстрый круг в гонке.

Вторым финишировал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес, третьим - британец из "Мерседеса" Джордж Расселл.

Льюис Хэмилтон (Мерседес) финишировал четвертым.

Сошли с дистанции три гонщика, в том числе действующий чемпион Макс Ферстаппен (Ред Булл). В квалификации он занял второе место.