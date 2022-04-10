UFC. Волкановски нокаутировал "Корейского Зомби". Петр Ян проиграл

В Джексонвилле, Флорида, состоялся турнир ММА UFC 273: Volkanovski vs. Korean Zombie. В главном поединке австралиец Александр Волкановски защитил титул чемпиона в полулегком весе, нокаутировав в четвертом раунде Чон Чхан Сона, известного также как "Корейский зомби".

Американец Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе, победив по очкам россиянина Петра Яна. В марте 2021 года эти бойцы встречались. Стерлинг победил из-за дисквалификации россиянина.

Шведский чеченец Хамзат Чимаев победил по очкам бразильца Гилберта Бернса.