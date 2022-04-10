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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 09:55

UFC. Волкановски нокаутировал "Корейского Зомби". Петр Ян проиграл

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UFC. Волкановски нокаутировал "Корейского Зомби". Петр Ян проиграл

В Джексонвилле, Флорида, состоялся турнир ММА UFC 273: Volkanovski vs. Korean Zombie. В главном поединке австралиец Александр Волкановски защитил титул чемпиона в полулегком весе, нокаутировав в четвертом раунде Чон Чхан Сона, известного также как "Корейский зомби".

Американец Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе, победив по очкам россиянина Петра Яна. В марте 2021 года эти бойцы встречались. Стерлинг победил из-за дисквалификации россиянина.

Шведский чеченец Хамзат Чимаев победил по очкам бразильца Гилберта Бернса.


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