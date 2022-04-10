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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 13:18

Чемпионат мира по керлингу. В финале сыграют сборные Канады и Швеции

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Чемпионат мира по керлингу. В финале сыграют сборные Канады и Швеции

В Лас-Вегасе завершается чемпионат мира по керлингу. В финале сыграют сборные Канады и Швеции (действующие чемпионы).

В полуфинале канадцы победили сборную США 8:5.

Шведы справились с итальянцами 8:4.

Прошлогодний финалист сборная Шотландии заняла пятое место.

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