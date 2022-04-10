Чемпионат мира по керлингу. В финале сыграют сборные Канады и Швеции
В Лас-Вегасе завершается чемпионат мира по керлингу. В финале сыграют сборные Канады и Швеции (действующие чемпионы).
В полуфинале канадцы победили сборную США 8:5.
Шведы справились с итальянцами 8:4.
Прошлогодний финалист сборная Шотландии заняла пятое место.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
Керлинг. В финале женского чемпионата мира встретятся сборные Швейцарии и Южной Кореи
Керлинг. В финале женского чемпионата мира встретятся сборные Швейцарии и Южной Кореи