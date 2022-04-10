Чемпионат Италии. Вратарь забил победный гол ударом через все поле

В матче 36-го тура Серии С (третий дивизион итальянского футбола) "Модена" (лидер дивизиона) победила одного из аутсайдеров "Имолезе" 2:1.

На 69-й минуте Антонио Пергреффи вывел фаворита вперед 1:0.

Гости отыгрались на 87-й минуте. Бывший игрок молодежного состава "Ювентуса" Маттео Ливеро реализовал пенальти.

Гол, привлекший к матчу повышенное внимание, был забит на первой минуте компенсированного времени. Голкипер хозяев Риккардо Ганьо вышел за пределы штрафной и мощно послал мяч вперед. Мяч ударился о газон и перелетел через вратаря гостей Джан Марию Росси 2:1.

Видео замечательного гола опубликовано в твиттере.