Израильские юниорки-шпажистки стали чемпионками мира

В Дубае сегодня завершаются кадетский и юниорский чемпионаты мира по фехтованию. К двум серебряным медалям, завоеванным вчера, сегодня израильтяне добавили золотую.

Израильские шпажистки - юниорки стали победительницами командного первенства.

Второе место заняли польки, третье - американки.

Состав сборной Израиля Николь Фейгин (накануне она завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве), Адель Богданов, София Вайнберг и Ева Гельфер.

Израильтянки победили сборные Бразилии 45:30, Швейцарии 45:44, Румынии (четвертьфинал) 45:31, Швеции (полуфинал) 45:38.

В финале сборная Израиля победила команду Польши 45:42.