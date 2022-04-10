Израильские юниорки-шпажистки стали чемпионками мира
В Дубае сегодня завершаются кадетский и юниорский чемпионаты мира по фехтованию. К двум серебряным медалям, завоеванным вчера, сегодня израильтяне добавили золотую.
Израильские шпажистки - юниорки стали победительницами командного первенства.
Второе место заняли польки, третье - американки.
Состав сборной Израиля Николь Фейгин (накануне она завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве), Адель Богданов, София Вайнберг и Ева Гельфер.
Израильтянки победили сборные Бразилии 45:30, Швейцарии 45:44, Румынии (четвертьфинал) 45:31, Швеции (полуфинал) 45:38.
В финале сборная Израиля победила команду Польши 45:42.
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