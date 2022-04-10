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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 20:11

Израильские юниорки-шпажистки стали чемпионками мира

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Израильские юниорки-шпажистки стали чемпионками мира

В Дубае сегодня завершаются кадетский и юниорский чемпионаты мира по фехтованию. К двум серебряным медалям, завоеванным вчера, сегодня израильтяне добавили золотую.

Израильские шпажистки - юниорки стали победительницами командного первенства.

Второе место заняли польки, третье - американки.

Состав сборной Израиля Николь Фейгин (накануне она завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве), Адель Богданов, София Вайнберг и Ева Гельфер.


Израильтянки победили сборные Бразилии 45:30, Швейцарии 45:44, Румынии (четвертьфинал) 45:31, Швеции (полуфинал) 45:38.

В финале сборная Израиля победила команду Польши 45:42.

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