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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 13:42

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали

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Боряна Калейн

В Софии проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Болгарки завоевали две золотые медали.

В индивидуальном многоборье победила болгарка Боряна Калейн.

Второе место заняла победительница прошлого этапа в многоборье итальянка София Раффаэли. Бронзовая медаль у болгарки Стилианы Николовой.

В групповом многоборье победили болгарки. На втором месте гречанки, на третьем - француженки.


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