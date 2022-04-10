Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали
В Софии проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Болгарки завоевали две золотые медали.
В индивидуальном многоборье победила болгарка Боряна Калейн.
Второе место заняла победительница прошлого этапа в многоборье итальянка София Раффаэли. Бронзовая медаль у болгарки Стилианы Николовой.
В групповом многоборье победили болгарки. На втором месте гречанки, на третьем - француженки.
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