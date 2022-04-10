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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 07:27

Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" проиграл в Холоне

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Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" проиграл в Холоне

В матче чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" в гостях проиграл холонскому "Апоэлю" 82:85.

Первую четверть и первую половину матча выиграли хозяева 32:25 и 50:46.

После 30 минут 72:67. На протяжении последней четверти гости дважды сокращали отставание до двух очков, один раз - до одного (82:81), но отыграться не сумели.

Отличный матч провели лидеры хозяев Хайден Далтон (24 + 4 подбора) и Тайрус макджи (22 + 5 подборов).


Самым результативным игроком "Маккаби" стал Кинан Эванс, набравший 14 очков.

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