Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" проиграл в Холоне
В матче чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" в гостях проиграл холонскому "Апоэлю" 82:85.
Первую четверть и первую половину матча выиграли хозяева 32:25 и 50:46.
После 30 минут 72:67. На протяжении последней четверти гости дважды сокращали отставание до двух очков, один раз - до одного (82:81), но отыграться не сумели.
Отличный матч провели лидеры хозяев Хайден Далтон (24 + 4 подбора) и Тайрус макджи (22 + 5 подборов).
Самым результативным игроком "Маккаби" стал Кинан Эванс, набравший 14 очков.
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