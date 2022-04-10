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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 13:31

Чемпионат мира по шорт-треку. В медальном зачете лидируют венгры

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Чемпионат мира по шорт-треку. В медальном зачете лидируют венгры

В Монреале продолжается чемпионат мира по шорт-треку. В медальном зачете лидируют венгры. Шаоанг Лю завоевал золотые медали на дистанциях 500 и 1500 метров.

Второе и третье места делят сборные Нидерландов и Южной Кореи, завоевавшие по 1 золотой и одной бронзовой медали.

Больше всех медалей (три серебряных) завоевали канадцы, занимающие четвертое место в медальном зачете.

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