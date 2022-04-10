Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (остался один игровой день). "Воины" одержали четвертую победу подряд, обыграв "Сан-Антонио" 100:94.
Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Пеликанз 141:114
Сан-Антонио Сперз - Голден Стэйт Уорриорз 94:100
Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 117:98
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// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
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// NEWSru.co.il // Спорт // 09 апреля 2022
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