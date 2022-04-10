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NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 09:37

Результаты матчей НБА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 117:98

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (остался один игровой день). "Воины" одержали четвертую победу подряд, обыграв "Сан-Антонио" 100:94.

Мемфис Гризлиз - Нью-Орлеан Пеликанз 141:114

Сан-Антонио Сперз - Голден Стэйт Уорриорз 94:100

Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 117:98


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