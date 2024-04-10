16-летний израильский гонщик занял третье место в гонке в США

16-летний израильский гонщик Ариэль Элькин выступает в чемпионате 2024 USF Juniors presented by Continental Tire.

В первом этапе чемпионата, который проходил в Эвондейле, Луизиана, в первой гонке он занял пятое место, во второй - третье, в третьей - четвертое.

Чемпионат состоит из шести этапов (16 гонок). Он завершится 25 августа.