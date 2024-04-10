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16-летний израильский гонщик занял третье место в гонке в США

время публикации: 10 апреля 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 12:04
16-летний израильский гонщик занял третье место в гонке в США
AP Photo/Orlin Wagner

16-летний израильский гонщик Ариэль Элькин выступает в чемпионате 2024 USF Juniors presented by Continental Tire.

В первом этапе чемпионата, который проходил в Эвондейле, Луизиана, в первой гонке он занял пятое место, во второй - третье, в третьей - четвертое.

Чемпионат состоит из шести этапов (16 гонок). Он завершится 25 августа.

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