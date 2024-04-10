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Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили босниек и проиграли литовкам

время публикации: 10 апреля 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 10:41
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили босниек и проиграли литовкам
AP Photo/Lynne Sladky

В Вильнюсе проходит турнир Второй зональной группы "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации). В нем участвуют теннисные женские сборные.

Израильтянки в первом туре победили сборную Боснии и Герцеговина.

Николь Хирин победила Суану Тучакович 6:3, 6:1. Лина Глушко разгромила Дею Хердзелас 6:2, 6:2. Лина Глушко и Николь Хирин обыграли Лауру Радакович и Аниту Вагнер 6:1, 6:3.

В матче второго тура израильтянки проиграли сборной Литвы 1:2.

Николь Хирин победила Андре Лукосюте 6:3, 6:1.

Лидер литовской сборной Юстина Микульските (223-я ракетка мира) победила Лину Глушко 6:2, 6:2.

Лина Глушко и Николь Хирин проиграли Юстине Микульските и Патрисии Паукстите 6:2, 6:7, 8:10.

Сегодня израильтянки играют со сборной Марокко.

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