Немецкая компания, отказавшаяся поставлять мячи для голбола в Израиль, передумала

Немецкая компания KSG GMBH, отказавшаяся поставить в Израиль 50 мячей для голбола из-за конфликта в регионе, изменила мнение и поставит спортивный инвентарь в нашу страну, сообщает "Исраэль а-Йом".

В письме компании говорится, что мячи будут отправлены в Израиль в ближайшие дни.

В документе говорится, что после внутренних обсуждений, компания изменила решение, поддержка голбола будет продолжена и компания рада возобновить сотрудничество.