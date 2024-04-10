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Немецкая компания, отказавшаяся поставлять мячи для голбола в Израиль, передумала

время публикации: 10 апреля 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 22:14
Немецкая компания, отказавшаяся поставлять мячи для голбола в Израиль, передумала
AP Photo/Kiichiro Sato

Немецкая компания KSG GMBH, отказавшаяся поставить в Израиль 50 мячей для голбола из-за конфликта в регионе, изменила мнение и поставит спортивный инвентарь в нашу страну, сообщает "Исраэль а-Йом".

В письме компании говорится, что мячи будут отправлены в Израиль в ближайшие дни.

В документе говорится, что после внутренних обсуждений, компания изменила решение, поддержка голбола будет продолжена и компания рада возобновить сотрудничество.

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