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Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли марокканкам

время публикации: 10 апреля 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 19:53
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли марокканкам
AP Photo/Lynne Sladky

В последнем матче группового этапа второй зональной группы "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг израильтянки проиграли сборной Марокко 1:2.

Мика Бухник проиграла Малак Эль Аллами 2:6, 3:6.

Николь Хирин уступила Айе Эль Аюни 6:2, 4:6, 3:6.

Николь Хирин и Лина Глушко победили Малак Эль-Аллами и Айю Эль-Аюни 6:7, 6:2, 10:6.

Турнир проходит в Вильнюсе. Победительницей группы В стала сборная Литвы, победившая во всех матчах.

Остальные сборные одержали по 1 победе в трех матчах. Израильтянки заняли второе место в группе.

В группе А победили хорватки, обыгравшие со счетом 3:0 сборные Эстонии и Северной Македонии.

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