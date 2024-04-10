Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли марокканкам

В последнем матче группового этапа второй зональной группы "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг израильтянки проиграли сборной Марокко 1:2.

Мика Бухник проиграла Малак Эль Аллами 2:6, 3:6.

Николь Хирин уступила Айе Эль Аюни 6:2, 4:6, 3:6.

Николь Хирин и Лина Глушко победили Малак Эль-Аллами и Айю Эль-Аюни 6:7, 6:2, 10:6.

Турнир проходит в Вильнюсе. Победительницей группы В стала сборная Литвы, победившая во всех матчах.

Остальные сборные одержали по 1 победе в трех матчах. Израильтянки заняли второе место в группе.

В группе А победили хорватки, обыгравшие со счетом 3:0 сборные Эстонии и Северной Македонии.