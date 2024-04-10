Лига чемпионов. Результативные ничьи в "битвах гигантов"
время публикации: 10 апреля 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 00:03
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. "Арсенал" и "Бавария" сыграли вничью 2:2. "Реал" и "Манчестер Сити" победителя не выявили 3:3.
Арсенал (Лондон, Англия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 2:2
Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 3:3
"Реал" вел в счете 2:1. Затем проигрывал 2:3.
Ворота "Реала" звщищал украинский голкипер Андрей Лунин.
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