Волейбол. Впервые за 32 года молодежная сборная Израиля сыграет на чемпионате Европы

Молодежная сборная Израиля по волейболу (игроки до 20 лет) впервые за 32 года вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Израильтяне проиграли норвежцам 2:3, но заняли первое место в группе..

Счет по партиям 18:25, 23:25, 25:15, 25:17, 13:15.

В финальную часть молодежного чемпионата Европы вышли сборные Турции, Латвии, Украины, Австрии, Израиля (все заняли первые места в отборочных группах), и три лучших сборных, занявших вторые места: Чехии, Италии и Испании.

Чемпионат пройдет в Греции и Сербии.