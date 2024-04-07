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Волейбол. Впервые за 32 года молодежная сборная Израиля сыграет на чемпионате Европы

время публикации: 07 апреля 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 23:00
Волейбол. Впервые за 32 года молодежная сборная Израиля сыграет на чемпионате Европы
AP Photo/Chris O'Meara

Молодежная сборная Израиля по волейболу (игроки до 20 лет) впервые за 32 года вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Израильтяне проиграли норвежцам 2:3, но заняли первое место в группе..

Счет по партиям 18:25, 23:25, 25:15, 25:17, 13:15.

В финальную часть молодежного чемпионата Европы вышли сборные Турции, Латвии, Украины, Австрии, Израиля (все заняли первые места в отборочных группах), и три лучших сборных, занявших вторые места: Чехии, Италии и Испании.

Чемпионат пройдет в Греции и Сербии.

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