Волейбол. Впервые за 32 года молодежная сборная Израиля сыграет на чемпионате Европы
время публикации: 07 апреля 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 23:00
Молодежная сборная Израиля по волейболу (игроки до 20 лет) впервые за 32 года вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Израильтяне проиграли норвежцам 2:3, но заняли первое место в группе..
Счет по партиям 18:25, 23:25, 25:15, 25:17, 13:15.
В финальную часть молодежного чемпионата Европы вышли сборные Турции, Латвии, Украины, Австрии, Израиля (все заняли первые места в отборочных группах), и три лучших сборных, занявших вторые места: Чехии, Италии и Испании.
Чемпионат пройдет в Греции и Сербии.
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